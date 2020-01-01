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تصرف غريب من نجم تشيلسي على ضم لاعب جديد في مركزه

الثلاثاء 09 يونيو 2020 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصرف غريب من نجم تشيلسي على ضم لاعب جديد في مركزه


وكالات / سما /

يرى ماركوس ألونسو أنه الأجدر بمركز الظهير الأيسر لفريق تشيلسي، رغم أن المدير الفني للبلوز فرانك لامبارد يريد التعاقد مع لاعب آخر في المركز ذاته في الميركاتو الصيفي المقبل.

 وفي حال جلب المدرب الشاب اللاعب الذي يريده وهو بين شيلويل نجم فريق ليستر سيتي سيمنحه دقائق للعب أكثر ويصبح أساسيًا في تشكيل الفريق، الأمر الذي سيجعل ألونسو حبيس دكة البدلاء أو يضطر للرحيل إلى ناد آخر.
وفي هذا الصدد قام ألونسو بتصرف غريب حيث عبر عن إعجابه بإحصائية نشرها أحد المتابعين على موقع “تويتر” ينتقد فيها ضم تشيلويل ويؤكد أن الإسباني أفضل منه.
 
وتوضح التغريدة أن لاعب ليستر أقل مساهمة في تسجيل الأهداف من ألونسو رغم أن الأخير لعب أقل منه 14 مباراة، كما أن شيلويل صنع فرص أقل من ألونسو، وأيضًا حقق نظافة شباك أقل وكذلك أقل في الفوز بالتدخلات كل 90 دقيقة.
 
ورغم تمسك لامبارد بضم شيلويل، لكن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أوضحت أن نادي ليستر يجعل من تلك الصفقة شبه مستحيلة حيث يطالبون بمبلغ 85 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب وهو مبلغ يستحيل دفعه في ظل الظروف الراهنة بسبب الأزمة التي خلقها فيروس “كورونا”.
#تشيلسي #ماركوس ألونسو

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