برشلونة يرفض عرضاً بـ 100 مليون يورو لضم إنسو فاتي

وكالات / سما /

رفض نادي برشلونة عرضاً خرافياً لضم موهبته الشابة إنسو فاتي قدره 100 مليون يورو من فريق مانشستر يونايتد، حسبما أشارت صحيفة سبورت الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية، لا ينوي برشلونة التفريط في نجمه البالغ من العمر 17 عاماً، بينما ترغب بيئة اللاعب في الحصول على ضمانات لحصوله على عدد دقائق في الموسم المقبل مع الفريق الأول.

وتخشى بيئة اللاعب عدم حصول إنسو فاتي على عدد دقائق كافية مع الفريق الأول بعد ضم برايثوايت وتعافي لويس سواريز من الإصابة، وعودة ديمبيلي في الموسم المقبل واقتراب التعاقد مع لاوتارو مارتينيز.

وتواصل خورخي مينديز مع برشلونة، وطلب منهم وضع سعر بيع إنسو فاتي، لكن رد إدارة النادي بأنه ليس متاحاً للبيع، ومن يريده عليه دفع الشرط الجزائي البالغ قيمته 170 مليون يورو، حيث كان هناك اقتناع بأن لا أحد في السوق يمكنه دفع هذا المبلغ وانتهى الأمر وقتها.

لكن عاد مينديز قبل عشرة أيام، وقدم عرضاً رسمياً إلى برشلونة قدره 100 مليون يورو، من فريق مانشستر يونايتد. وعلى الرغم من العرض المغري إلا أن إدارة برشلونة قررت رفضه.

وأبلغت إدارة برشلونة خورخي مينديز أن العرض لن يتم قبوله، وسيكون فاتي جزءاً من الفريق الأول، ويخطط النادي لتجديد عقده ورفع الشرط الجزائي إلى 400 مليون يورو.