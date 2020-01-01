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الدفاع المدني: تعاملنا مع 120 حادث إطفاء وإنقاذ خلال الساعات الـ 24 الماضية

الثلاثاء 09 يونيو 2020 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية مع 120حادث إطفاء وإنقاذ.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في تقرير صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنه تم السيطرة على 90 حريقا بأعشاب وأشجار في مختلف محافظات الوطن، نتج عنها احتراق 530 شجرة.

وبحسب التقرير، عملت طواقم الإطفاء في محافظة طوباس على إخماد حرائق متفرقة بالمحافظة كانت قد امتدت لمئات الدونمات والحقت أضرارا بـ 250 شجرة زيتون.

كما وتم السيطرة على حريق "بالات" قش في بلدة بورين نتج عنها احتراق 300 بالة، فيما سيطرت طواقم الإطفاء في محافظة جنين على 26 حريق أعشاب وأشجار وهي الأعلى بين المحافظات، وتركزت هذه الحرائق في بلدة برطعة، وتسببت بخسارة ما يقارب 50 شجرة حرجية، بالإضافة للسيطرة على حريق أعشاب امتد لأشجار في منطقة "السروج" تسبب بخسارة 100 شجرة لوز.

-واندلع حريق بأشجار في بلدة عارورة نتج عنه احتراق 70 شجرة زيتون.

#الدفاع المدني

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