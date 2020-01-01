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الاحتلال يهدم 5 مساكن في بلدة السواحرة ويستولي على محتوياتها

الثلاثاء 09 يونيو 2020 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 5 مساكن من الصفيح، في برية السواحرة جنوب شرق القدس المحتلة، واستولت على محتوياتها.

وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي بلدة السواحرة وعضو بلديتها يونس جعفر ، إن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة، وهدموا المساكن بحجة البناء دون ترخيص، دون تسليم أصحابها إخطارات مسبقة بالهدم، وأجبروا المواطنين على إخلاء المنطقة بالقوة.

وأضاف، أن المساكن تعود لكل من: علي سليم زحايقة، وابراهيم عمر حمادين، وخليل ابراهيم هذالين، وهاني شاكر موسى السرخي، وخليل زكي عبد القادر.

وحذر جعفر من تصاعد عمليات هدم مساكن المواطنين في أراضي برية السواحرة الشاسعة، والذي يندرج ضمن مخطط استكمال الطوق الاستيطاني الشرقي لمدينة القدس، تنفيذا لمخطط الضم.

وكانت قوات الاحتلال قد فككت أمس، بيتا بلاستيكيا، يملكه المواطن علي أحمد هلسة، والبالغة مساحته 200  متر مربع، بعد أن اقتحمت المنطقة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد سلمت 4 عائلات أخرى في البرية خلال شهر آيار/مايو الماضي، إخطارات بهدم مساكنها، من بينها مسكن موله الاتحاد الأوروبي.

#الاحتلال #السواحرة

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