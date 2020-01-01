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برنامج الأمم المتحدة الانمائي يدعم قطاع الصحة في غزة بمعدات الوقاية الشخصية

الثلاثاء 09 يونيو 2020 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج الأمم المتحدة الانمائي يدعم قطاع الصحة في غزة بمعدات الوقاية الشخصية


غزة / سما /

قامت حكومة النرويج بتقديم دعم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بالشراكة مع جمعية غزة للثقافة والتنمية للقطاع الصحي في غزة من خلال توفير معدات الوقاية الشخصية الطبية وذلك لدعم استجابة وزارة الصحة لفيروس كوفيد-19 والمساهمة في توفير الحماية للطاقم الطبي الذي يقف في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة.

وأوضح بيان صادر عن البرنامج ان المعدات تحتوي على عشرة الاف كفوف طبية واربعة الاف كمامة، وثلاثة الاف غطاء بلاستيكي للرأس والوجه و360 رداء طبي كامل تم شرائهم حسب المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وسيتم توزيع المعدات على الطواقم الطبية في المستشفيات و مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة.

ومن الجدير ذكره أن هذه المساهمة تأتي كجزء من مشروع الانعاش الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل في قطاع غزة، حيث ساهم المشروع في توفير فرص العمل ل 663 شاب وشابة في القطاع الصحي ودعم البلديات لمواجهة فيروس كوفيد-19، وتأتي المعدات التي يتم توزيعها اليوم لاستكمال هذا الدعم للشباب والشابات الذين تم توظفيهم خلال هذا المشروع ولزملائهم العاملين في القطاع الصحي.

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