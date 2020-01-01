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حماس تدعو لخطوات فعلية لمواجهة الضم

الثلاثاء 09 يونيو 2020 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو لخطوات فعلية لمواجهة الضم


غزة / سما /

دعت حركة حماس، الليلة الماضية، إلى خطوات جادة وفعلية وعملية على الأرض من قبل الدول العربية والدولية الرافضة لخطة "الضم" الإسرائيلي، للأراضي الفلسطينية بالضفة.

وأكد حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، على ضرورة أن تضغط تلك الدول على الاحتلال والإدارة الأميركية لمنع تنفيذ هذه السياسة.

وقال: "نُقدر المواقف العربية والدولية المعلنة التي ترفض هذه الخطة، لكن لا يمكن الاكتفاء بالمواقف الإعلامية والسياسية، لأن الكيان الصهيوني تعود على التمرد على الإجماع الدولي ويتصرف على الدوام كبلطجي خارج عن القانون". وفق تصريحه.

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