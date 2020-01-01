هل سيتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي البديل الى الاردن لمناقشة "الضم"؟

القدس المحتلة / سما /

نقلت تقارير صحفية أردنية، عن مصادر غربية في العاصمة الاردنية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل، بيني غانتس، سيزور المملكة الهاشمية قريبا، للاجتماع بالعاهل الاردني عبد الله الثاني.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، هي الأخرى عن مصادر في العاصمة الأردنية، أن غانتس سيجري زيارة خاصة للأردن خلال الأسابيع القادمة.

وأضافت الصحيفة، إن غانتس، سيجتمع بالملك عبد الله الثاني، من أجل العمل على تهدئة حالة التوتر بين البلدين، عشية الشروع بتطبيق مخطط الضم لأجزاء من الضفة الغربية الى السيادة الاسرائيلية.

وأضافت "يسرائيل هيوم"، أن غانتس يريد أن يطمئن الملك عبد الله الثاني، ويزيل مخاوفه بشأن عملية الضم، وهو مقتنع أنه قادر على فعل ذلك.

وأشارت الى أن وزير الخارجية الاردني، أيمن الصفدي، وصف عملية الضم، بالكارثة التي ستؤدي لانهيار اتفاق السلام مع إسرائيل.