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الاحتلال يعتقل 15 مواطناً بينهم طالبين في الثانوية العامة

الثلاثاء 09 يونيو 2020 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 15 مواطناً بينهم طالبين في الثانوية العامة


رام الله / سما /

 اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، مناطق عدة في الضفة الغربية واعتقلت 15 مواطناً من الخليل، وبيت لحم، ونابلس، ورام الله، والقدس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت 3 مواطنين، وهم، سيف جوابرة، ويعقوب القصاص، وماجد الطيطي. من مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من قرية نحالين غرب بيت لحم، بينهم طالبين في الثانوية العامة.

ووفقاً للمصادر، فإن القوات اعتقلت الطالبين في الثانوية العامة خلف أسامة شكارنة، وسيف أحمد نجاجرة.

والشابين، محمد أحمد نجاجرة، ومحمد نعمان غياظة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، علماً أن جميعهم دون العشرين عاماً.

كما سلمت القوات بلاغاً لمقابلة المخابرات الإسرائيلية لنجل المواطن خالد فضل.

ومن مخيم بلاطة في نابلس، اعتقلت القوات مواطنين من مكان عملهم في الداخل المحتل وهما، أمجد ماهر صالح وأمير رأفت أبو رسالة.

كما اقتحمت القوات منزل الأسير محمد الساحلي في المخيم الذي اعتقل على حاجز حوارة قبل يومين.وفي بلدة بلاطة شرق نابلس، اعتقلت القوات محمد سامي مروح سلمان، وأحمد الشافعي، ونور محمد مروح سلمان.

كما سلمت القوات بلاغاً لمقابلة المخابرات الإسرائيلية لنجل المواطن خالد فضل.

ومن مخيم قلنديا جنوب رام الله، اعتقلت القوات منذر أبو جلدة عن حاجز الكونتينر شرق بيت لحم، وهو أسير محرر.

وسلمت القوات المواطن فادي هاني دلايشه من مخيم الجلزون شمال رام الله بلاغاً لمقابلة المخابرات الإسرائيلية.

وفي بلدة العيساوية شرق القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال المواطنين محمد عبيد، ومحمد عصمت عبيد.

#الاحتلال #اعتقال #الضفة

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