رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية بأن سحب الاعتراف بإسرائيل سيكون على الطاولة في حال تم تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

كما أبرزت عمليات الهدم التي نفذها الاحتلال وطالت مساكن وخيما ومنشآت زراعية جنوب الخليل، إلى جانب إخطارات أخرى بالهدم في سلفيت.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

اخطارات بهدم مساكن ومنشآت في يطا وسلفيت

وقفة في القدس تندد بجريمة إعدام اياد الحلاق وتطالب بتوفير الحماية للأشخاص ذوي لإعاقة

مسيرة في رام الله ضد مخطط الضم وصفقة القرن

كيلة: تسجيل إصابة جديدة بكورونا لشاب من الظاهرية

اشتية يلوح بسحب الاعتراف بإسرائيل

المشافي الاسرائيلية ترفض استقبال مرضى من الضفة وغزة ووقف التنسيق الأمني

"الحياة الجديدة":

اشتية: سحب اعترافنا بإسرائيل سيكون على الطاولة في حال تم تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية

تظاهرة حاشدة في رام الله رفضا لمخطط الضم وصفقة القرن

الرئيس يعزي النخالة بوفاة رمضان شلح: خسرنا قامة وطنية كبيرة

الحكومة تقرر تنفيذ مشاريع تنموية في الأغوار

الاحتلال يهدم بركسات وخيما جنوب الخليل ويخطر بهدم ست منشآت في حارس

عساف يستقبل مسؤول الاتصال والمعلومات في مكتب المفوضية الأوروبية

"الأيام":