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وفاة والدة الشهيد يحيى عياش

الثلاثاء 09 يونيو 2020 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة والدة الشهيد يحيى عياش


رام الله / سما /

توفيت فجر اليوم الثلاثاء، الحاجة عائشة عياش، والدة الشهيد يحيى عياش الملقب بـ "المهندس الأول" في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وأعلن عن وفاة الحاجة عياش في السبعينات من العمر، في مكان سكنها بقرية رافات قضاء سلفيت، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وكان زوجها عبد اللطيف عياش والد الشهيد يحيى، قد توفي في الرابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

واغتالت إسرائيل في يناير/ كانون الثاني من عام 1996 الشهيد عياش بعد ملاحقة استمرت سنوات، وذلك عبر تفخيخ هاتف نقال استخدمه خلال تواجده بغزة.

وتتهم إسرائيل، الشهيد عياش، بالوقوف خلف سلسلة عمليات تفجيرية أدت لمقتل مئات وإصابة مئات الإسرائيليين.

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