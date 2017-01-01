هل تتولى شركة اسرائيلية حماية الأمن السيبراني لمشروع "نيوم" ؟

القدس المحتلة / سما /

نشر حساب سعودي شبه رسمي خبرا حول تولي شركة إسرائيلية مهمة في مشروع "نيوم"، الذي أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان قبل سنوات.

ونشر حساب "العربية الآن" عبر "تويتر"، الذي يعرف نفسه بأنه ناشر لأخبار السفارة السعودية بالولايات المتحدة، خبرا قال فيه إن شركة "شيك بوينت" الإسرائيلية ستتولى مهمة حماية الأمن السيبراني في مشروع "نيوم".

والشركة التي مقرها تل أبيب مختصة في أنظمة الحماية، وتزود دولا ببرامج حماية للشبكات.

وبعد نشر الخبر عبر الحساب شبه الرسمي، ثار جدل واسع، قبل أن يُحذف الخبر، ويتم نفيه من قبل السفارة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالسفارة، سعود كايلي، إن "الحساب لا يدار من السفارة، وهو حساب غير مفعل منذ عام 2018، ولم يتم الموافقة على إصدار التغريدتين الأخيرتين".

وشدّد كايلي أن "السفارة ترفض هذا المحتوى جملة وتفصيلا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله".

وشكك ناشطون بالنفي السعودي الرسمي للخبر، قائلين إنه من المستبعد ألا يكون للخبر أصل على أرض الواقع.

فيما ذكر آخرون أن الحساب مخترق بالفعل، وتمت استعادته وتقييد نشاطه بشكل مؤقت.

وتُتهم السعودية منذ وصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد في 2017، بالمسارعة بخطوات غير مسبوقة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما تم نفيه رسميا.