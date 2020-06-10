حالة الطقس : استمرار الاجواء الحارة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق نهاراً ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراَ نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج

الأربعاء 2020/06/10: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الخميس 2020/06/11: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق وباردا و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 2020/06/12: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .