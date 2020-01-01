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كوخافي: الجيش الاسرائيلي يستمر بالتصدي للتهديدات عن طريق حرب سرية او خفية

الإثنين 08 يونيو 2020 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي: الجيش الاسرائيلي يستمر بالتصدي للتهديدات عن طريق حرب سرية او خفية


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية الجنرال افيف كوخافي اليوم الاثنين :"ان الجيش الاسرائيلي يستمر بالعمل لمنع واقتلاع التهديدات عن طريق حرب سرية او خفية، تدمير فعلي وشل قدرات"

وتابع كوخافي في كلمة في احتفال خاص :"هذه العمليات التي تجري على مدار العام، هي التي توفر الامن والاستقرار لدولة اسرائيل، ومن الممكن اعتبارها انها امر مفروغ منه، لا يجب اعتبارها امر مفهوم، وهي ليست من المسلمات". 

وتطرق رئيس هيئة الاركان الى وفاة الجندي عاميت بن يجئال، والذي القت القوات الامنية امس بالقبض على المشتبه بالقاء الحجر الذي ادى الى وفاته :"النشاط الميداني للجيش الاسرائيلي في الاسابيع الاخيرة، وبالتأكيد وفاة عاميت بن يجئال، يشكل تذكيرا للنشاط المتواصل ليلا نهارا وفي كل الميادين، هذه هي "مفارقة الامن- كلما كان هدوء واستقرار امني اكثر نميل الى نسيان مدى تعقيد تحقيقه". 

كما تطرق كوخافي الى ميزانية وزارة الامن متعددة السنوات "تنوفاة" معارضا للتقليصات بميزانية الجيش وقال :"كلما كان استقرار امني، يزيد الشعور الخاطئ ان التهديدات انخفضت، وعندما يكون هدوء، يتطور الشعور انه من الممكن تقليص الاحتياجات الامنية، فقط بفضل النشاط الميداني المتواصل يمكن تحقيق الامن. فقط بفضل بتقوية عضلات الجيش الاسرائيلي يمكن الملاكمة والفوز". واعتبر كوخافي ان الميزانية "تنوفاة" قادرة على غلق الفجوات والحفاظ على افضلية الجيش الاسرائيلي امام الاعداء. 

#أفيف كوخافي #الجيش الإسرائيلي

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