متطوعون ينظفون مقبرة الشيخ رضوان

غزة / سما /

نظم مركز المشروع الخيري الشبابي، مبادرة تطوعية لتنظيف مقبرة الشيخ رضوان البالغة مساحتها 35 دونما، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة في غزة، وبالتنسيق مع بلدية غزة ووزارة الأوقاف.

ووفرت بلدية غزة زراعة وتقليم أكثر من 120 شجرة في المقبرة، وتم ترحيل أكثر من 150 كوباً من النفايات من داخل المقبرة، كما ووزعت كميات كبيرة من الطعوم السامة لمكافحة القوارض.

وأشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة خلال مشاركته المتطوعين بهذه المبادرة فيما أشار رئيس مركز المشروع الخيري زكي مدوخ أن عدد المشاركين بلغ 500 متطوعاً، وأنه تم توفير مياه ومستلزمات للمتطوعين.