تفاصيل - محادثات متعددة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في فلسطين

رام الله / سما /

أجرى امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الاثنين، محادثات مع روؤساء البعثات الدبلوماسية في فلسطين لكل من: الصين، وتشيلي، والهند، وجنوب افريقيا، واستراليا، واليابان.

وقال عريقات: إن المحادثات أكدت التمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية وانهاء الاحتلال ومبدأ الدولتين على حدود 1967، كما ظهر خلال المحادثات أن هناك ائتلاف دولي ضد الضم وسياسة التوسع الاستيطاني التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية المدعومة من ادارة الرئيس الاميركي ترمب وفريقه المزعوم للسلام.

في السياق، استقبل عريقات سفير سلطنة عمان لدى دولة فلسطين سالم بن حبيب، حيث اطلعه على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، والرد الدولي والعربي والاسلامي المنتظر على اعلان نتنياهو ضم اراضي فلسطينية الى السيادة الاسرائيلية بدعم اميركي.

وتم التأكيد خلال اللقاء على مواقف سلطنة عُمان الشقيقة والتي أساسها التمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ونبذ كافة ما يتعارض مع هذه الأسس.