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وزير الخارجية الأردني يبحث مع مسؤولين أوروبيين قرار "إسرائيل" بضم الضفة

الإثنين 08 يونيو 2020 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الأردني يبحث مع مسؤولين أوروبيين قرار "إسرائيل" بضم الضفة


عمان /سما/

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأيرلندي "سايمون كوفني"، ووزير خارجية فنلندا "بيكا هافيستو" الخطر الذي يمثله تنفيذ قرار ضم أراض فلسطينية على حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام الإقليمي العادل.

وأكد الصفدي و"كوفني" خلال اتصال بينهما، اليوم الاثنين، رفض قرار الضم الذي يعد خرقاً للقانون الدولي وتقويضاً لحل الدولتين.

وثمن الصفدي الموقف الإيرلندي والجهود التي تقوم بها ايرلندا في سياق الاتحاد الأوروبي وعبر محافل ثنائية ودولية أخرى للحول دون تطبيق القرار والتحذير من تبعاته.

كما بحث سبل منع قرار الضم مع وزير خارجية فنلندا "بيكا هافيستو" في اتصال هاتفي، مؤكداً ضرورة بذل كل جهد ممكن لمنع قرار الضم، وإنقاذ فرص تحقيق السلام العادل من الخطر غير المسبوق الذي يمثله القرار إن نفذ.

وشكر الصفدي وزير الخارجية الفنلندي على مواقف بلاده الرافضة لقرار الضم، والمتمسكة بحل الدولتين على أساس القانون الدولي سبيلاً وحيداً لحل الصراع.

وأكد خلال محادثاته مع الوزيرين أهمية الدور الأوروبي في جهود منع تنفيذ الضم وحل الصراع وتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب، واعتمدته كل الدول العربية خياراً استراتيجياً.

#الاردن #ايمن الصفدي #مخططات الصم

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