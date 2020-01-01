سفير فلسطين في الهند: لا إصابات بكورونا في صفوف الجالية

نيودلهي /سما/

قال سفير فلسطين في الهند عدنان أبو الهيجا أن لا إصابات بفيروس كورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية بما فيهم الطلبة.

واضاف ابو الهيجا: لا يوجد قرار من الجامعات بالإغلاق التام وقد تفتح الجامعات في شهر آب، وعودة الطلاب لبلادهم هو بقرار منهم ولكن هناك تخوف من عدم رجوعهم، وعدد الطلبة الموجودين هم من المحافظات الشمالية والجنوبية حوالي 58 طالباً والغالبية من المحافظات الجنوبية.

وأكد عدم وجود آلية لمن يرغب بالعودة الى فلسطين، كما لا يوجد خطوط مباشرة تنتقل إلى الأردن، مضيفا أنه لا يوجد رغبة من الطلبة بالعودة .

وأشار السفير أبو الهيجا أن ستة من بين أبناء الجالية العالقين في الهند هم من التجار أو السائحين، إضافة إلى ١١ شخصا من المرضى الذين أنهوا رحلة علاجهم.