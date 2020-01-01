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وقفة لذوي الاحتياجات الخاصة تنديداً بجريمة إعدام الشاب الحلاق

الإثنين 08 يونيو 2020 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة لذوي الاحتياجات الخاصة تنديداً بجريمة إعدام الشاب الحلاق


القدس المحتلة / سما /

شارك العشرات من العاملين في مؤسسات مقدسية تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الاثنين، في وقفة احتجاجية أمام ساحة باب الساهرة أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، تنديداً بعملية الإعدام التي نفذها جنود الاحتلال بحق أحد ذوي الاحتياجات الخاصة اياد الحلاق من سكان واد الجوز في القدس المحتلة.

ورفع المشاركون في الوقفة التي شهد محيطها تواجدا مكثفا لجنود الاحتلال، يافطات تندد بجريمة الاحتلال، وبسياسة الإعدام الميداني، وضد الانتهاكات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبين بتوفير الحماية الدولية لهم.

وقال المحامي هيثم خطيب مدير الوحدة القانونية في مؤسسة "سانت إيف"، إن الوقفة جاءت استنكاراً لاستهداف الشهيد الحلاق، الذي لم يشكل خطرا على حياة أحد.

وكانت قوات الاحتلال فتحت النار صوب الشاب الحلاق، قبل عشرة أيام، أثناء توجهه لمدرسته البكرية داخل أسوار البلدة القديمة في القدس، ما أدى الى استشهاده.

#وقفة احتجاجية #القدس #اعدام الحلاق #ذوي الاحتياجات الخاصة

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