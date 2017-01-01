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السجن لـ5 أردنيين على خلفية "محاولة اعتداء على يهود في إيلات"

الإثنين 08 يونيو 2020 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
السجن لـ5 أردنيين على خلفية "محاولة اعتداء على يهود في إيلات"


عمان /سما/

قضت محكمة أمن الدولة الإردنية، الاثنين، بالأشغال الشاقة المؤقتة، بحق خمسة أشخاص، بينهم واحد اعتبر فارا من وجه العدالة، وذلك بعدما أدانتهم بتهمة "التهديد باستخدام العنف".

وفي تفاصيل قرار المحكمة، فقد تمكن أحد المتهمين من الدخول إلى إيلات في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، من خلال شركة توظيف "وحال وصوله قام بمحاولة الاعتداء على عمال يهود، إلا أنه جرى إلقاء القبض عليه من الشرطة الإسرائيلية"، وفقا لما جاء في القرار.

وكان المتهم نفسه، سجل مقطع فيديو قام بتصويره له متهمين آخرين معه في نفس القضية، وتحدث فيه عن نيته تنفيذ "العمل العسكري ضد اليهود داخل إيلات" كما سجل فيه وصيته لأهله، وفقا لقرار المحكمة.

وحسب القرار أيضا، فقد "تولدت" لدى المتهمين جميعا "قناعة بضرورة تنفيذ عمليات ضد عناصر الجيش والشرطة الإسرائيلية والمدنيين الإسرائيليين"، وذلك على "خلفية الأحداث الجارية في فلسطين وما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون من عمليات قتل واعتقال من قبل القوات الإسرائيلية".

وقال القرار إن المتهمين الذي يرتبطون بعلاقة قربى، قرروا على إثر ذلك "القيام بأعمال عسكرية ضد اليهود والجيش الإسرائيلي"، ولذلك قام "المتهمون جميعا في منتصف العام 2017 بمعاينة المنطقة الحدودية الواقعة جنوب البحر الميت وحتى مدينة العقبة لمرتين متتاليتين، لغايات إيجاد طريق آمن للتسلل إلى الجانب الإسرائيلي، لتنفيذ العمليات العسكرية باستخدام أسحلة سيعملون على تأمينها لاحقا".

وأضاف أنه "تبين لهم استحالة التسلل من تلك المنطقة (…) وبعدها اتفقوا على التقدم بطلبات دخول للضفة الغربية بحجة زيارة المسجد الأقصى لتنفيذ عمليات طعن ضد اليهود باستخدام أسلحة بيضاء سكاكين (…) لكن طلباتهم رفضت، فقاموا بتقديم طلبات للعمل داخل إيلات، وجرت الموافقة على طلب واحد منهم".

الغد

#الاردن #ايلات #حبس

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