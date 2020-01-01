عريقات: الاحتلال يضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والأعراف الدولية

رام الله / سما /

دعا أمين سر اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، دول العالم والمؤسسات الدولية لحقوق الانسان إلى التحرك العاجل للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف سياساتها التعسفية تجاه ابناء القدس، حيث تواصل اعتقال الفلسطينيين وتحد من حركتهم في مدينتهم، والتي تهدف من خلالها الى تفريغ المدينة من أبنائها.

وقال عريقات في بيان له، مساء اليوم الاثنين، تعقيبا على عملية اعتقال قوات الاحتلال لنائب أمين سر فتح في وادي الجوز والصوانة والشيخ الجراح في القدس عرين الزعانين من داخل الحجر الصحي المنزلي، إن كل هذه الإجراءات التعسفية هي خروقات مخالفة ومتعمدة للأعراف والاتفاقات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.