"لا موعد محدد لصرف المنحة القطرية".. قناة عبرية تستبعد وصول السفير العمادي لغزة هذا الأسبوع

القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام عبرية، يوم ‏الإثنين، أنه غير متوقع وصول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة هذا الأسبوع.

وأفادت ‏مصادر لـ" قناة كان العبرية"، بأن غير متوقع وصول السفير القطري محمد العمادي لغزة هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنه ليس هناك موعد محدد لصرف المنحة القطرية.

ورجحت المصادر للقناة، بان هناك تقديرات بتأخر صرف المنحة القطرية للمستفيدين منها في قطاع غزة أسبوع، لافتةً إلى أنه لا موعد محدد لصرفها حتى اللحظة.

ويوم السبت الماضي، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، انه من المتوقع ان يصل المبعوث القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل لصرف المنحة المالية .

وذكرت انه وإذا حدث ذلك ستكون المرة الأولى منذ أربعة أشهر التي سيدخل فيها القطاع بعد منعه ونائبه الحردان بسبب تفشي فيروس كورونا في "إسرائيل"، وتوقف حركة المطارات من قطر إلى دول العالم .