  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي: وزراء التعاون الإسلامي يجتمعون بعد غد لبحث الضم

الإثنين 08 يونيو 2020 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: وزراء التعاون الإسلامي يجتمعون بعد غد لبحث الضم


رام الله / سما /

 أكد وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي عقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك يوم الاربعاء الموافق 10 حزيران 2020، للوقوف على اخر التطورات المتعلقة بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

واشار الوزير المالكي في بيان له، اليوم الإثنين، إلى أنه قد تم التواصل مع العديد من وزارات الخارجية من أجل تأمين عقد الاجتماع بأسرع وقت ممكن، من أجل الخروج بموقف إسلامي واضح وموحد ضد المخططات الاستعمارية التي تستهدف الأرض الفلسطينية المحتلة. بما فيها التهديد الوشيك لحكومة الاحتلال بضم أجزاء من ارض دولة فلسطين.

وأضاف ان وزارة الخارجية، أن الاجتماع يأتي بطلب من فلسطين، وتم إعداد مشروع قرار لعرضه على المجتمعين لنقاشه، وإقراره من قبل الدول الأعضاء الحاضرة في الاجتماع.

وشدد د. رياض المالكي على ضرورة ان تقوم الدول بخطوات سياسية وقانونية واقتصادية لمواجهة هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، الممنهجة وواسعة النطاق، والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم لمساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. وقال انه سيعمل على متابعة تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع الهام، بالتعاون مع الأمانة العامة والأشقاء والأصدقاء وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

#رياض المالكي #الخارجية والمغتربين #فلسطين #التعاون الاسلامي

الأكثر قراءة اليوم

الأورومتوسطي يكشف تفاصيل وفاة فتاة على يد والدها وسط قطاع غزة

شاهد ..الجيش الثالث المصري يتحرك صوب ليبيا ..

الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية "حجر" يعبد

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وخالد البطش...

"إزالة إسرائيل من المنطقة"... قائد الحرس الثوري الإيراني يتألم ويوجه رسالة..

منظمة الصحة العالمية تصدر تحذيرا شديد اللهجة حول علاقة تدخين الشيشة بالكورونا

دفن د. رمضان شلح في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك.. والجهاد تقيم بيت عزاء للراحل بمدينة غزة

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: لا موعد محدد لصرف المنحة القطرية.. وتستبعد وصول السفير العمادي لغزة هذا الأسبوع

المالية توضح حقيقة الانباء المتداولة حول تحديد موعد ونسب صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

الخارجية الإسرائيلية: ألمانيا تعارض فرض عقوبات على إسرائيل ولن تعترف بدولة فلسطينية

شاهد ..الجيش الثالث المصري يتحرك صوب ليبيا ..

اسرائيل تقتطع 2.5 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية لصالح العملاء