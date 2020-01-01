المالكي: وزراء التعاون الإسلامي يجتمعون بعد غد لبحث الضم

رام الله / سما /

أكد وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي عقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك يوم الاربعاء الموافق 10 حزيران 2020، للوقوف على اخر التطورات المتعلقة بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

واشار الوزير المالكي في بيان له، اليوم الإثنين، إلى أنه قد تم التواصل مع العديد من وزارات الخارجية من أجل تأمين عقد الاجتماع بأسرع وقت ممكن، من أجل الخروج بموقف إسلامي واضح وموحد ضد المخططات الاستعمارية التي تستهدف الأرض الفلسطينية المحتلة. بما فيها التهديد الوشيك لحكومة الاحتلال بضم أجزاء من ارض دولة فلسطين.

وأضاف ان وزارة الخارجية، أن الاجتماع يأتي بطلب من فلسطين، وتم إعداد مشروع قرار لعرضه على المجتمعين لنقاشه، وإقراره من قبل الدول الأعضاء الحاضرة في الاجتماع.

وشدد د. رياض المالكي على ضرورة ان تقوم الدول بخطوات سياسية وقانونية واقتصادية لمواجهة هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، الممنهجة وواسعة النطاق، والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم لمساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. وقال انه سيعمل على متابعة تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع الهام، بالتعاون مع الأمانة العامة والأشقاء والأصدقاء وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.