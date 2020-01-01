  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشراوي تدعو الحكومة الفرنسية الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الإثنين 08 يونيو 2020 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي تدعو الحكومة الفرنسية الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية


رام الله / سما /

دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الحكومة الفرنسية الى تنفيذ تعهدها السابق والاعتراف بالدولة الفلسطينية في القريب العاجل، واتخاذ خطوات استباقية جادة وفاعله لمواجهة ما يسمى بـ" صفقة القرن" والتواطؤ الأمريكي، والضم الاسرائيلي.

جاءت تصريحاتها هذه خلال استقبالها، اليوم الاثنين، القنصل العام الفرنسي في القدس السيد رينيه تروكاز، حيث جرى بحث آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والجرائم الاسرائيلية المتصاعدة، بما في ذلك اعلان نتنياهو عن نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، وقالت في هذا السياق:" يجب على المجتمع الدولي التصدي لمخططات دولة الاحتلال ومنع تنفيذ هذا التهديد ومحاسبة ومساءلة اسرائيل وفرض العقوبات عليها وارسال رسالة واضحة بأن هناك ثمنا ستدفعه مقابل جرائمها وانتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت عشراوي على ان الشعب الفلسطيني مصرُّ على مقاومة هذه المخططات والتصدي لها بجميع الوسائل المتاحة، ولفتت الى ضرورة وجود مبادرة دولية تتضمن تحالف متعدد الأطراف للمحافظة على القانون الدولي ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظومة الأممية، ولمنع الضم بجميع اشكاله ولاتخاذ خطوات فاعلة تنهي الاحتلال العسكري وتوقف الهيمنة الأمريكية على مصير العملية السلمية.

وشدد الطرفان على أن الضم وعدم انصياع إسرائيل للقرارات والقوانين الدولية يهدد أمن واستقرار المنطقة، وأيضا أمن واستقرار أوروبا والنظام العالمي برمته.

وفي إطار ترأس فرنسا لمجلس الأمن هذا الشهر، شددت عشراوي على ضرورة حث الأمين العام للأمم المتحدة على تقديم تقريره الشامل حول عدم التزام إسرائيل بالقرار الاممي (2334)، والبناء على هذا التقرير باعتباره أساسا في التعامل مع انتهاكات إسرائيل.

وفي نهاية اللقاء أكد الطرفان على أهمية التعاون والتواصل وتعزيز اطر العمل المشترك في جميع المجالات.

#حنان عشراوي #منظمة التحرير #فرنسا

الأكثر قراءة اليوم

الأورومتوسطي يكشف تفاصيل وفاة فتاة على يد والدها وسط قطاع غزة

شاهد ..الجيش الثالث المصري يتحرك صوب ليبيا ..

الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية "حجر" يعبد

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وخالد البطش...

"إزالة إسرائيل من المنطقة"... قائد الحرس الثوري الإيراني يتألم ويوجه رسالة..

منظمة الصحة العالمية تصدر تحذيرا شديد اللهجة حول علاقة تدخين الشيشة بالكورونا

دفن د. رمضان شلح في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك.. والجهاد تقيم بيت عزاء للراحل بمدينة غزة

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: لا موعد محدد لصرف المنحة القطرية.. وتستبعد وصول السفير العمادي لغزة هذا الأسبوع

المالية توضح حقيقة الانباء المتداولة حول تحديد موعد ونسب صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

الخارجية الإسرائيلية: ألمانيا تعارض فرض عقوبات على إسرائيل ولن تعترف بدولة فلسطينية

شاهد ..الجيش الثالث المصري يتحرك صوب ليبيا ..

اسرائيل تقتطع 2.5 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية لصالح العملاء