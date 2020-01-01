  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الحكم المحلي" تعقد مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي الجديد لبلدية القرارة

الإثنين 08 يونيو 2020 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الحكم المحلي" تعقد مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي الجديد لبلدية القرارة


غزة / سما /

عقدت وزارة الحكم المحلي، اليوم الاثنين، مراسم تسليم واستلام مهام إدارة بلدية القرارة للمجلس البلدي الجديد، وذلك بحضور رئيس البلدية السابق إسماعيل الأسطل والرئيس الجديد أحمد شعت ووفد من وزارة الحكم المحلي.

وضمت لجنة الاستلام التابعة للوزارة كلاً من الوكيل المساعد ياسر الشنطي، والمستشار حسن أبو ريالة وكيل مساعد، و عطاف الكفارنة مدير عام التوجيه والرقابة، وفرج الصرفندي مدير المنطقة، وممدوح خلف لله الرقابة والتوجيه.

وأشادت الوزارة بأداء المجلس البلدي السابق وبجهوده في خدمة سكان المدينة طيلة الفترة الماضية، رغم الظروف القاهرة التي كانت تعترض عمله، بفعل الحصار والإجراءات المفروضة على قطاع غزة، متمنيًا التوفيق للمجلس البلدي الجديد في أداء مهامه وتنفيذ خطته للارتقاء بالبلدية وخدماتها المقدمة للمواطنين.

من ناحيته؛ شكر شعت المجلس البلدي السابق، كما تقدم بالشكر لأعضاء المجلس البلدي الجديد وأكد على تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات، للمواطنين بما يتناسب مع البلدية.

من جهته؛ أكد الأسطل أن المجلس البلدي السابق عمل في أجواء وظروف استثنائية، وشكر أعضاء المجلس السابق على أدائهم ودورهم في خدمة المجتمع.

وفي نهاية اللقاء؛ جرى التوقيع على محضر استلام المجلس البلدي الجديد بشكل رسمي.

يذكر أن المجلس البلدي الجديد، الذي يترأسه أحمد مصطفي شعت، يضم في عضويته كلاً من:
1. هاني العبادلة (نائب الرئيس)
2. عماد الأغا (عضواً)
3. علي عبد الخالق الأسطل (عضواً)
4. حسام السمري (عضواً)
5. علاء العبادلة (عضواً)
6. أحمد فياض (عضواً)

#الحكم المحلي #بلدية القرارة #خانيونس #غزة

الأكثر قراءة اليوم

الأورومتوسطي يكشف تفاصيل وفاة فتاة على يد والدها وسط قطاع غزة

شاهد ..الجيش الثالث المصري يتحرك صوب ليبيا ..

الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية "حجر" يعبد

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وخالد البطش...

"إزالة إسرائيل من المنطقة"... قائد الحرس الثوري الإيراني يتألم ويوجه رسالة..

منظمة الصحة العالمية تصدر تحذيرا شديد اللهجة حول علاقة تدخين الشيشة بالكورونا

دفن د. رمضان شلح في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك.. والجهاد تقيم بيت عزاء للراحل بمدينة غزة

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: لا موعد محدد لصرف المنحة القطرية.. وتستبعد وصول السفير العمادي لغزة هذا الأسبوع

المالية توضح حقيقة الانباء المتداولة حول تحديد موعد ونسب صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

الخارجية الإسرائيلية: ألمانيا تعارض فرض عقوبات على إسرائيل ولن تعترف بدولة فلسطينية

شاهد ..الجيش الثالث المصري يتحرك صوب ليبيا ..

اسرائيل تقتطع 2.5 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية لصالح العملاء