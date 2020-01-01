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جنين: الديمقراطية تحي الذكرى 34 لاستشهاد المناضل خالد نزال

الإثنين 08 يونيو 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: الديمقراطية تحي الذكرى 34 لاستشهاد المناضل خالد نزال


جنين / سما /

 أحيت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في جنين، اليوم الاثنين، الذكرى الـ 34 لاستشهاد القائد المناضل خالد نزال.

وشارك في الوقفة التي نظمت على دوار الشهيد خالد نزال، العديد من قيادة وكوادر الجبهة في المحافظة، وممثلي فصائل العمل الوطني والمؤسسات الأهلية والرسمية.

وتخلل الوقفة وضع اكليل من الزهور على صرح الشهيد، والقاء العديد من الكلمات، استهلها عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية جمال محاميد، رحب فيها بالحضور، وعزى باسم رفاقه وفصائل العمل الوطني برحيل القائد الوطني الأمين العام السابق للجهاد الاسلامي رمضان شلَح.

كما واشاد في كلمته بدور الشهيد القيادي والنضالي والعسكري، مؤكداً على أن اسماء الشهداء ورموزهم التذكارية يجب ان تظل خالدة في اذهان الأجيال القادمة، لما قدموه من تضحيات جسام من اجل قضيتنا الفلسطينية، ومشدداً على اهمية تحقيق الوحدة الوطنية والتي هي الرد الحقيقي على جرائم الاحتلال المتواصلة وعلى أهمية استمرار النضال المشترك من أجل التصدي للمشاريع التصفوية الأمريكية الاسرائيلية التي تستهدف شطب منظمة التحرير والقضاء على مشروعنا الوطني التحريري.

وقال علاء عبيد في كلمته باسم فصائل العمل الوطني: "اليوم نرسخ تاريخ الشهيد نزال الذي احتضنه مخيم اليرموك، مشددين على تمسك قيادتنا وشعبنا بالسير على درب الشهداء"، وداعا كافة ابناء شعبنا الى الوحدة والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية البيت الجامع والقادر على إسقاط المؤامرات التي تحاك ضد ابناء هذا شعبنا.

#الجبهة الديمقراطية #خالد نزال #جنين

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