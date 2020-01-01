الاحتلال يخطر ستة مواطنين بهدم مساكنهم في يطا

الخليل / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ستة مواطنين بهدم مساكنهم وحظائر ماشيتهم وبئر مياه، في خلتي الخالدية وغزوة، جنوب شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال أخطرت، نعيم عودة شتات، وصبحي محمد عبد ربه، وخليل عيسى اليتيم، واحمد إسماعيل الدبابسة، وحسن احمد شتات، بهدم غرف سكنية وبيوت وحظائر لماشيتهم، كما اخطرت محمود يوسف شتات بهدم بئر تجميع المياه الخاص به.

واستنكر الجبور ممارسات سلطات الاحتلال التي تهدف إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين وتوسيع رقعة الاستيطان في بلدات وقرى وخرب جنوب الخليل، من خلال إرغامهم على الرحيل عن أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم ويعيشون فيها منذ عشرات السنين، داعيا للتصدي لجميع هذه المحاولات، والإصرار على البناء في المناطق التي تحاول سلطات الاحتلال الاستيلاء عليها.