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أبو مجاهد: د. رمضان ساهم في دعم لجان المقاومة وألوية الناصر

الإثنين 08 يونيو 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مجاهد: د. رمضان ساهم في دعم لجان المقاومة وألوية الناصر


غزة / سما /

أكد الناطق باسم لجان المقاومة محمد البريم أبو مجاهد، ان د. رمضان عبدالله شلح ساهم بشكل كبير في دعم لجان المقاومة وألوية الناصر صلاح الدين منذ بداية الانطلاقة عام 2000 وهي ذكرى انتفاضة الأقصى.

وقال أبو مجاهد في تصريح صحفي في الذكرى الـ14 لاستشهاد الأمين العام المؤسس الشهيد جمال أبو سمهدانة أبو عطايا: "نفتقد في هذه الذكرى القائد الوطني  الكبير المفكر الدكتور رمضان عبد الله شلح والذي كانت تربطه علاقة متينة بالشهيد أبو عطايا".

وأضاف: "الشهيد ابو عطايا رصع تاريخا عظيما بفكره المقاوم وعملياته النوعية وتوجهاته الوحدوية، وكان دوره واضحًا من خلال مساهمته في حل العديد من المشاكل العائلية الكبرى وعزز السلم المجتمعي لصالح مشروع المقاومة".

وتابع قوله: "الشهيد أبو عطايا كان يؤمن بأن الوحدة والمقاومة هما الخيار لانتزاع الحقوق وتحرير الأرض الفلسطينية من البحر إلى النهر، وهو من رسخ فكرة العمل المقاوم المشترك من خلال العمل الميداني بعمليات ضمت كل أذرع المقاومة العسكرية".

وأشار إلى ان أبو عطايا اتخذ المقاومة الإسلامية في لبنان التي نجحت في طرد العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان نموذجًا للفعل المقاوم حتى تحقق طرد الاحتلال بعد 5 سنوات من قطاع غزة.

وشدد أبو مجاهد على ان لجان المقاومة تعاهد الشهيد أبو عطايا بالبقاء على دربه ودرب كل الشهداء الذين مضوا على طريق المقاومة والجهاد، مبينًا أن تاريخ القائد المؤسس سيبقى مرجعا لكل الأجيال للاقتداء بمناقبه والسير على طريقه.

#ابو مجاهد #محمد البريم #لجان المقاومة #رمضان شلح

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