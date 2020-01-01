اسبانيا ترفض خطة الضم وتدعم اقامة دولة فلسطينية

مدريد /سما/

دعت وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية آرانشا غونزاليس لايا ، اسرائيل الى وقف اتخاذ خطوات احادية الجانب لا سيما المتعلقة بضم اجزاء من الضفة وغور الاردن . وقالت ان بلادها تقف الى جانب اقامة دولة فلسطينية .

وشددت الوزيرة في كلمتها على التزام إسبانيا بحل الدولتين مع القدس كعاصمة مشتركة ، الأمر الذي سيمكنهما من العيش جنباً إلى جنب بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها.

وأعلنت عن التوقيع الوشيك على إطار الشراكة القطرية (MAP بالإسبانية) مع فلسطين ، والتي ستخصص إسبانيا من خلالها 80 مليون يورو في السنوات الأربع المقبلة لدعم الإصلاح المؤسسي والنمو الاقتصادي وقضايا النوع الاجتماعي ومشاريع المساعدة الإنسانية ، وكذلك في 2020 ، سيتم تخصيص 12 مليون ، بما في ذلك المساهمة للأونروا كشريك رئيسي لإسبانيا.

من ناحية أخرى ، رحبت بتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل ، والتي يمكن أن تكون فرصة للتوصل إلى اتفاق حول جميع قضايا الوضع النهائي، وخاصة الأمن والحدود والقدس والاستيطان واللاجئين لصالح شعوب المنطقة وما بعدها.

AHLC هو الاجتماع التنسيقي الرئيسي متعدد الأطراف حول المساعدة الإنمائية للأراضي الفلسطينية المحتلة على المستوى السياسي. تأسس المجلس في عام 1993 ، برئاسة النرويج وبرعاية مشتركة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، ويهدف إلى تعزيز الحوار بين المانحين والسلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل.

وخلال الاجتماع ، قال رئيسها ، وزير الخارجية النرويجي Ine Eriksen Søreide ، أن عملنا والتزامنا وحده لا يمكن أن يؤدي إلى حل الدولتين المتفاوض عليه أو أن يكون بديلاً عنه. التقدم السياسي يعتمد على التزام الطرفين لتحقيق هذه الغاية.