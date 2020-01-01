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لا تعليق رسمي من القاهرة حتى اللحظة..

شاهد ..الجيش الثالث المصري يتحرك صوب ليبيا ..

الإثنين 08 يونيو 2020 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..الجيش الثالث المصري يتحرك صوب ليبيا ..


القاهرة /وكالات/

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أمس الأحد، فيديوهات قالوا إنها لـ"قوات الجيش الثالث الميداني في مصر أثناء تحركها غربا باتجاه الحدود الليبية".

وبعد انتشار الفيديو، تم تداول هاشتاغ الجيش المصري، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث تصدر قائمة الأكثر تداولا.

وأكدت مقاطع الفيديو أن الجيش الثالث الميداني المصري، يتوجه غربا مرورا بسيدي براني، وظهرت مجموعة كبيرة من الدبابات والعربات المدرعة.

ولم تتمكن وسائل اعلام دولية من التأكد من صحة الفيديو، فيما لم تعلق أي مصادر رسمية مصرية حتى الآن على الموضوع، وذلك بعد إعلان المبادرة المصرية لحل الأزمة في ليبيا.

ويتضمن "إعلان القاهرة" احترام كافة الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية في إطارها السياسي، ووقف إطلاق النار بعد 48 ساعة في عموم الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات، وتسليم أسلحتها إلى الجيش الوطني الليبي، وطرد المرتزقة الأجانب إلى خارج البلاد، واستكمال أعمال مبادرة 5+5 برعاية الأمم المتحدة، وضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد وإجراء انتخابات نزيهة، وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، دون استحواذ أي مليشيات على أي من مقدرات الليبيين، وإطلاق إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.

المصدر: وكالات 

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