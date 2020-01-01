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الزراعة بغزة تصدر توضيحا حول ما يتم تداوله بشأن الشمام والبطيخ

الإثنين 08 يونيو 2020 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة بغزة تصدر توضيحا حول ما يتم تداوله بشأن الشمام والبطيخ


غزة / سما /

 أكدت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن كل المنتجات الوطنية، بما فيها البطيخ والشمام "سليمة وآمنة وذات جودة عالية".

وبينت الوزارة في بيان لها، أن جميع تلك المنتجات تخضع لأنظمة الفحص والرقابة وخالية من المتبقيات.

وبينت أن طواقمها الفنية متواصلة مع المزارعين في الحقل، وتقدم كافة الخدمات الإرشادية التي من شأنها حماية المنتج المحلي.

وأهابت الوزارة، بالمواطنين إلى عدم الالتفات لكل ما يطعن بالمنتجات الوطنية، مشيرةً إلى أنها تتابع أي شكاوي بالخصوص.

وكان مواطنون تحدثوا عن إصابتهم بالتسمم جراء تناولهم للشمام والبطيخ، حيث تسممت عائلة بأكملها منذ يومين، وأصيب مواطنين آخرين اليوم بحادثين منفصلين.

#الشمام #البطيخ #غزة #تسمم

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