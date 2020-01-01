الهلال الأحمر بغزة تفتتح تدريباً حول إدارة المشاريع ودورة حياة المشروع

غزة / سما /

نظمت جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة تدريباً حول إدارة المشاريع ، الإدارة المالية ، المبادرات المجتمعية ، كتابة التقارير والعنف المبني على النوع الاجتماعي لعدد 15 مشارك/ة من طاقم جمعية جباليا للتأهيل وذلك يوم الأحد الموافق 7 /6/ 2020 الساعة التاسعة صباحاً في قاعة الكابيتال مول في غزة و المستمر لمدة 5 أيام .

افتتحت التدريب الأستاذة / مريم شقورة مدير برنامج شؤون المرأة لجمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة ، حيث رحبت بالمشاركين وأثنت على دورهم المبذول تجاه خدمة الفئات الهشة والضعيفة من فئات المجتمع في منطقة شمال غزة , وأكدت على أن هذا التدريب يأتي ضمن منهجية بناء قدرات وتعزيز مهارات المشاركين ليقودوا المرحلة الثانية - مبادرة مجتمعية تساهم في التخفيف من العنف المبني على النوع الاجتماعي وتحدث فارقاً لدى الفئات المستهدفة وتحسن صحتهم النفسية والمجتمعية.

أدار التدريب لليوم الأول المدرب الأستاذ/ وليد النباهين حيث كان التدريب حول "إدارة المشاريع ودورة حياة المشروع" ، كما ركز النباهين على عدة مواضيع هامة منها: مفهوم المشروع ، المشاريع وعلم الإدارة ، نظرة تاريخية ، أنواع و مكونات المشروع ، مراحل حياة المشروع وسلسلة النتائج (المخرجات – النتائج - الأثر).

ويأتي هذا التدريب ضمن أنشطة مشروع حماية واحترام حقوق النساء و الفتيات وذوات الاعاقة المهمشات و الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي في قطاع غزة والذي ينفذه مركز شؤون المرأة بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة والهلال الأحمر القطري وبتمويل من الاتحاد الأوروبي .