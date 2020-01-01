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الخارجية: حملات الاعتقال الجماعي في القدس جريمة يحاسب عليها القانون الدولي

الإثنين 08 يونيو 2020 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، حملة الاعتقالات المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال على امتداد الأرض الفلسطينية، خاصة بمدينة القدس المحتلة.

ورأت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن حملات الاعتقالات المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة تأتي استكمالا لما تقوم به قوات الاحتلال وشرطته من اجراءات وتدابير الهدف منها تكريس أسرلة القدس واستكمال مخططات ضمها وتنفيذ وعد ترمب المشؤوم بشأنها ومحاولة خنق الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وحملت الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حملات الاعتقال التعسفي والعشوائي والجماعي ضد المواطنين المقدسيين ونتائجها وتداعياتها بصفتها جريمة يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الانساني الدولي.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومجلس حقوق الانسان والصليب الاحمر الدولي رفع صوتهم عاليا في وجه هذه الحملات الظلامية الهادفة الى النيل من صمود أبناء شعبنا في القدس.

وأكدت أن اجراءات وتدابير الاحتلال ضد القدس ومواطنيها لن تنال من صمود المقدسيين بل ستزيدهم تمسكا بحقوقهم وأرضهم.

 
#وزارة الخارجية

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