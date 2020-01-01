غزة : وقف ضخ المياه العادمة باتجاه البحر

غزة / سما /

أعلنت بلدية غزة، اليوم الاثنين، توقف ضخ المياه العادمة غير المعالجة باتجاه الساحل البحري.

وأوضح أحمد أبو راس نائب رئيس البلدية، في تصريحات إذاعية، إن السباحة في البحر هذا الصيف ستكون آمنة، على عكس المواسم السابقة.

وأشار إلى أنه يتم تجهيز 50 مشروعًا جديدًا، لخدمة المواطنين، بتمويل من صندوق البلديات والمنحة الكويتية وجاري طرح بعض المشاريع بالتسلسل.

وبين أن هذه المشاريع تستهدف المناطق التي تحتاج لصرف صحي ورصف طرق رملية للتغلب على مشكلة تجمع مياه الامطار.

ولفت أبو راس، إلى أن البلدية تخطط منذ 4 أشهر لتطوير الواجهة البحرية لتكون جميلة تليق بشعب غزة وتضحياته، مشيرًا إلى أنه منذ أشهر تم تنظيم البسطات العشوائية الموجودة على "الكورنيش".

وذكر أن البلدية بصدد انشاء بعض "الأكشاك" الخرزانية على ساحل (الكورنيش) برسوم يومية تقدر بـ 23 شيكل يوميًا.

وبين أنه تم إنشاء 4 استراحات بعرض 60 مترًا للواحدة على شاطئ البحر تبدأ من شارع الرشيد وتنتهي غربًا.