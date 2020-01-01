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يؤيد حل الدولتين مع وجوب إقامة سور كبير بينهما

رئيس المعارضة الاسرائيلية يهاجم نتنياهو ويعلن معارضته لخطة الضم

الإثنين 08 يونيو 2020 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس المعارضة الاسرائيلية يهاجم نتنياهو ويعلن معارضته لخطة الضم


القدس المحتلة / سما /

 أعلن رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، أنه سيعارض أي خطة لتطبيق ضم أحادي الجانب للمستوطنات بالضفة الغربية.

واعتبر لابيد في تصريحات أوردتها هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، أن خطوة من هذا القبيل تنطوي على انعدام المسؤولية من الناحية الأمنية.

وحذر رئيس حزب هناك مستقبل، من أن فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، سيمس إلى حد كبير باتفاقية السلام الموقعة مع الأردن.

وقال "من البديهي أن تبقى هذه المنطقة بيد إسرائيل، وأنه لا داعي إلى إطلاق تصريحات نحن في غنى عنها"، وفق ما جاء على لسانه.

واتهم رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، بتغليب الاعتبارات السياسية على تلك الأمنية، سعيًا منه لإرضاء المستوطنين.

وأكد إنه يؤيد حل الدولتين مع وجوب إقامة سور كبير بينهما.

#لابيد #ضم الضفة #اسرائيل

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