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ريفلين يهدد "حزب الله" ويحمل لبنان المسؤولية

الإثنين 08 يونيو 2020 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريفلين يهدد "حزب الله" ويحمل لبنان المسؤولية


القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، حمّل لبنان وحكومتها المسؤولية الكاملة عن أي نشاط ينفذه "حزب الله" ضد أهداف إسرائيلية.
 
وجاءت تصريحات ريفلين خلال المراسم التأبينية السنوية التي أقيمت في المقبرة العسكرية على جبل هرتسل في القدس، إحياء لذكرى جنود الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في الحرب على لبنان الأولى ومرور 38 عامًا عليها.
 
وقال ريفلين: إن "هذه المنظمة تتعاظم من يوم لآخر وتتزود بالوسائل القتالية والأسلحة بهدف المساس بدولة إسرائيل"، موضحًا أن إسرائيل عاقدة للعزم على أن تضرب أوكار الإرهاب ومرتكبيه ومن يقوم بتمويلهم"، وفق تعبيره.
 
وأشار ريفلين إلى أنه "لا يوجد حرب بين إسرائيل والشعب اللبناني، لكن طالما بقيت منظمة حزب الله جزءًا من لبنان وجزءًا من حكومتها وطالما استمرت هذه المنظمة في استغلال شعب لبنان من أجل خدمة مصالح دول أجنبية، فإن مسؤولية السيادة تقع على عاتق حكومة لبنان، وستكون المسؤولة عن أي عمل ترتكبه منظمة حزب الله من الاراضي اللبنانية"، على حد قوله.
 
وأضاف أن "إسرائيل تتخذ جميع الإجراءات للحيلولة دون اندلاع حرب مع لبنان"، ولكن في الوقت ذاته هدد رفلين بأن إسرائيل "لن تتردد في توجيه ضربة قاصمة للعدو أينما وُجد ولن تخشى المواجهة أبدًا، وأن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد"، وفق تعبيره.
 
وقال ريفلين: إن "إسرائيل لن تسمح البتة بتحويل لبنان إلى معقل لحزب الله يخضع للوصايا الإيرانية ولن تمر مرور الكرام على ذلك".

#ريفلين #لبنان #حزب الله

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