كهرباء غزة توضح آلية عملها خلال فصل الصيف

غزة / سما /

أكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن جدول توزيع الكهرباء المعمول به حالياً، ثماني ساعات وصل مقابل ثماني ساعات قطع، وما يتوفر من زيادة للكهرباء يتم ضخه للمواطنين بالتساوي.

وأوضحت الشركة في تصريح صحفي اليوم، أنه مع الدخول في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، فإن ذلك أثر على موضوع الزيادة في عدد ساعات الكهرباء، لافتا إلى أنه في السابق كان المواطن ينعم بوجود ساعات زيادة من الكهرباء، ولكن حاليا أصبحت الأمور صعبة نوعا ما.

وقالت :"يمكننا إعادة الكهرباء للمواطن في ساعات الليل، ولكن في أوقات الذروة لا نستطيع إعادتها مرة أخرى"، مطالبة بترشيد استهلاك الكهرباء، وعدم الإفراط في تشغيل المكيفات، وأن يتم استخدامها بشكل عقلاني.

ووجهت الشركة دعوة إلى الموظفين في مكاتبهم، للحرص على إطفاء الأنوار والمكيفات عند مغادرة مكاتبهم، مطالبة في الوقت ذاته، كل المسؤولين في المدارس والجامعات والشركات، بالإيعاز لذوي الأمر بضرورة التشييك في نهاية الدوام على موضوع الانارة.