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ضبط مخدرات في سيارة ومنزل ضابط مسؤول عن مكافحة المخدرات !

الإثنين 08 يونيو 2020 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط مخدرات في سيارة ومنزل ضابط مسؤول عن مكافحة المخدرات !


وكالات / سما /

ذكرت وسائل إعلام محلية ، أن السلطات الكمبودية رفعت دعوى قضائية ضد أحد أفرادها، بعد أن تم ضبط مخدرات في سيارة ضابط ينتمي للشرطة العسكرية، وهو مسؤول عن فرقة لمكافحة المخدرات.

وأفادت صحيفة "بنوم بنه بوست" مساء أمس الأحد أنه من المتوقع أن يمثل تشون سوميتيا، رئيس مكتب مكافحة تهريب المخدرات فى إقليم تاكيو بجنوب شرق البلاد، أمام محكمة في بنوم بنه اليوم الاثنين، بعد اعتقاله الأسبوع الماضى فى العاصمة.

وتم اعتقال سوميتيا وكين تشانري - وهي امرأة تم وصفت بأنها "حبيبته"، وستمثل أمام المحكمة أيضا - في محطة وقود، بعد ضبط كيلوجرامين من الميثامفيتامين في سيارتهما.

وقال نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية،إن سونج، للصحيفة، إنه بعد القيام بمزيد من التفتيش لمنزل الشخص الذي ينتمي للشرطة العسكرية، تم ضبط 8 كيلوجرامات من الماريجوانا وبندقيتين. وأشارت الصحيفة إلى اعتقال سوميتيا وتشانري بتهمة "الاتجار".

وفي واقعة منفصلة، ألقت شرطة مكافحة المخدرات الكمبودية القبض على مواطنين صينيين اثنين ورجلين من تايوان يوم الجمعة الماضي. وأفادت صحيفة "كمبوديا نيوز إنجليش" بأن المجموعة كانت مرتبطة بمختبر لتصنيع المخدرات تم الكشف عنه في شقة بوسط بنوم بنه.

وتأتي الاعتقالات وسط حملة طويلة الأمد لفرض إجراءات صارمة ضد المخدرات في كمبوديا، أسفرت منذ كانون ثان/يناير عام 2017، عن إلقاء القبض على أكثر من 55 ألف شخص للاشتباه في استخدامهم أو بيعهم للمخدرات.

#مخدرات #ضابط #مكافحة المخدرات #كمبوديا

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