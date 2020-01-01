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فيديو.. فنانة سعودية تثير جدلا بعد تصريحها عن "العبيد"..!

الإثنين 08 يونيو 2020 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فنانة سعودية تثير جدلا بعد تصريحها عن "العبيد"..!


وكالات / سما /

تداول ناشطون على تطبيق إنستغرام، مقطع فيديو مثير للجدل للفنانة الشعبية السعودية موضي الشمراني.

وردت الشمراني على العديد من الأسئلة التي طرحها متابعون خلال بث مباشر على إنستغرام، وقالت إنها تعرضت للتنمر بسبب لون بشرتها، ووصفت بـ”العبدة”.

وعقّبت على ذلك بالقول: “هل أنت يا إنسان عبد ربك ولا عبد مين؟ سؤال أنت عبد ربك ولا عبد مخلوق؟ فأنا أتشرف إني عبد لربي مش عبد لأحد. حنا عبيد الله ونتشرف. وأنا مبسوطة إني سمرة. في سيدات تروح تتشمس مشان تصير سمرا. يا حلونا يا سمر. احنا تان رباني”.

وأثنى العديد من المتابعين على جرأة الفنانة وثقتها الكبيرة بشكلها وبنفسها وعلى قدرتها على تحدي الأحكام المسبقة القاسية. كذلك قدمت لمعجبيها أغنية “حن الغريب” التي يحبها الكثيرون.

#موضي الشمراني #فنانة سعودية

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