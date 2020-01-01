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تنويه هام صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين حول العالقين الفلسطينيين في دول العالم

الإثنين 08 يونيو 2020 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه هام صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين حول العالقين الفلسطينيين في دول العالم


رام الله /سما/

 اكد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجاليات واللاجئين والطلبة والعالقين في جميع دول العالم في ظل جائحة كورونا أن ارقام الطوارئ والبريد الالكتروني لوزارة الخارجية والمغتربين، وكذلك ارقام هواتف السفارات وبريدها الالكتروني جميعها تعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الاتصالات والرسائل الالكترونية من ابناء جالياتنا واللاجئين والطلبة والعالقين.

واعلن الفريق مجددا عن ارقام الطوارئ والبريد الالكتروني في الوزارة المخصصة لهذا الغرض تسهيلا على مواطنينا وهي كالتالي: 00970566244161// 00970593246161

0097022943140 يعمل بعد الساعة الثالثة للطوارئ

consular@mofa.pna.ps

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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