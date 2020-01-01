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ثغرة خطيرة في "واتسآب" تجعل رقم هاتفك متاحا على محرك بحث "غوغل"

الإثنين 08 يونيو 2020 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثغرة خطيرة في "واتسآب" تجعل رقم هاتفك متاحا على محرك بحث "غوغل"


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية عالمية عن ثغرة جديدة ظهرت في تطبيق "واتسآب"، تجعل رقم هاتف المستخدم متاحا للجميع على محرك البحث "غوغل".

أشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن بعض المبرمجين رصدوا تلك الثغرة الموجودة في ميزة "Click to Chat" الموجودة في "واتسآب"، والتي تسمح للمستخدمين التحدث إلى آخرين من دون طلب الرقم أو حفظه.

وحذر خبراء الأمن السيبراني من أن تلك الميزة عبر "واتسآب" يمكنها أن تعرض أرقام الهواتف المحمولة لخطر بالغ، حيث تصبح متاحة عبر محرك البحث "غوغل" ما يجعل كافة البيانات الشخصية مهددة بالكشف لأي شخص.

مع ذلك، قالت "واتسآب" إن هذا الأمر ليس بالكبير، لأن نتائج أرقام الهواتف تظهر فقط إذا اختار المستخدم جعلها عامة.

ولكن الخبراء وجدوا أن تلك الميزة فهرست أكثر من 300 ألف رقم هاتف شخصي عبر حساب "واتسآب"، والتي تمكن أي شخص من رؤية ملفاتهم الشخصية وكافة البيانات الخاصة بهم، حتى البنكية.

ونصح الخبراء كافة المستخدمين، بضرورة الدخول إلى إعدادات التطبيق ثم إعدادات الخصوصية الخاصة بحسابك، ومنع السماح بجعل أرقام الهواتف الخاصة بك متاحة للجميع، وعدم السماح بتداولها عبر أي محركات بحث.

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