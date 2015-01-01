10 أطعمة ترطّب الجسم وتغنيك عن شرب الماء

وكالات / سما /

نشرت مجلة "ذا هيلثي" الأمريكية تقريرا استعرضت فيه عددا من الأطعمة الغنية بالمياه التي تعمل على ترطيب الجسم.



البقاء مرتويا



وقالت المجلة، في تقريرها إن الشعور بالجفاف هو أكثر من مجرد تلميح على أن الجسم يحتاج إلى الماء. ولإبقاء الجسم رطبَا وتجنب الجفاف، ويجب الانتباه إلى وقت العطش وشرب السوائل حسب الحاجة. ومن المهم ملاحظة أن شرب الماء ليس الطريقة الوحيدة للبقاء مرتويا، فهناك أطعمة غنية بالمياه يمكن استهلاكها للتأكد من حصولك على كمية كافية من السوائل.



أطعمة غنية بالماء



ويمكن أن يجعلك العطش تشعر بالخمول مما من شأنه أن يؤثر على طاقة الجسم. وتقول آيمي سكوت ماكلين، أخصائية التغذية: "يمكن أن يؤثر المستوى البسيط من الجفاف على مزاجك وذاكرتك واهتمامك وكذلك مستوى طاقتك". وأضافت قائلة: "قد تصاب أيضا بصداع وتصبح عابسا"، موضحة أن الخلايا تتقلص ويصبح الدم أكثر كثافة وتبدأ الكلية في التمسك بالماء ويحصل انخفاض في إنتاج البول كما تنقص درجة الجسم حتى يحافظ على القدر القليل من الماء.



على الرغم من أن شرب الماء هو أفضل طريقة لترطيب الجسم، فهناك أطعمة غنية بالماء يمكن أن تساعدك أيضًا على تلبية حاجتك من السوائل.



البطيخ



يؤكد كريس سوليد، أخصائي تغذية مسجّل ومدير أول لاتصالات التغذية في المجلس الدولي لمعلومات الأغذية، على أن البطيخ يحتوي على كمية هامة من الماء تقدر بحوالي 92 بالمئة من حجمه، لذلك فإن تناول إسفين بطيخ واحد يحقق نفس الكمية تقريبا التي يوفرها كوب من الماء.



الفراولة



بيّنت المجلة أن هذا النوع من الغلال يتكون من حوالي 90 بالمئة من العناصر المرطبة وأن نصف كوب من الفراولة يعادل حوالي 2.7 أونصة من الماء. ويمكنك استهلاك الفراولة إما في شكل سموذي أو إضافته في سلطة.



الخيار



إن شرائح الخيار مرطبة كثيرا للجسم عند استهلاكها. ويحتوي الخيار على الماء بنسبة 96 بالمئة، مما يعني أنك ستحصل على 3.5 أونصة من الماء لكل كوب من الخيار و16 سعرة حرارية فقط، وذلك حسب قول بيكي كيركنبوش، ممارسة متقدمة في التغذية السريرية وممثلة وسائل الإعلام الحكومية في أكاديمية ويسكونسن للغذاء والتغذية.



الكرفس



ويحتوي الكرفس على نسبة عالية من الماء بنسبة 95 بالمئة، ففنجان الكرفس يعادل تقريبا 3.4 أوقية من الماء. وتلاحظ ماكلين أن جميع هذه الفاكهة والخضروات تحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة والفلافونويد والفيتامينات والمعادن، والعديد من الفوائد أكثر من مجرد احتوائها على الماء.



الفطر



وتُشير دراسة أُجريت سنة 2015 ونُشرت في مجلة علم الأحياء الدقيقة الطبية إلى القيمة الغذائية الرائعة للفطر، حيث أنه لا يحتوي فقط على نسبة عالية من البروتين ولكن له أيضا خصائص مضادة للبكتيريا بالإضافة إلى خصائص خفض الكوليسترول. ووفقا لسوليد، سيتطلب الأمر حوالي أربعة أكواب من قطع الفطر لتساوي كوبا من الماء.



السبانخ



ومن السهل رؤية كمية الماء التي تحتويها هذه الخضروات الورقية عندما تبدأ في طهيها. ويحتوي السبانخ على نسبة تبلغ 91 بالمئة من الماء. ويمكن استعمال وإضافة السبانخ في العديد من الأشياء مثل العصائر أو السلطات.



الهيكاما



وأكدّت المجلة على أن الهيكاما تحتوي على نسبة تبلغ 90 بالمئة من الماء، حيث أن كوبا واحدا من شرائح الهيكاما يحتوي على 46 من السعرات الحرارية وأربع أونصات من الماء. كما أنها تعتبر مصدر جيد للألياف الغذائية والبوتاسيوم وفيتامين سي.



البطيخ الأصفر أو الشمام



يكون الشمام من 90 بالمئة من الماء، وتوفر هذه الفاكهة العديد من الفوائد الصحية، حيث أنها غنية بالفيتامينات التي تفيد البشرة والشعر.



فاكهة النجمة



تُزرع فاكهة النجم، والتي تُدعى أيضا الكرامبولا، في المناطق الاستوائية وتُستهلك في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. وتحتوي هذه الفاكهة على 91 بالمئة من الماء وهي مصدر غني بالألياف وفيتامين سي. ومن السهل جدَا تناولها في شكل شرائح.



الطماطم



تحتوي الطماطم على 95 بالمئة من الماء وتساوي حبتان من الطماطم متوسطة الحجم كوبا واحدا من الماء. ومن الجيد معرفة أن البعض يمكنه تناول الطماطم مثلما يمكنه تناول تفاحة.