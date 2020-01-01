آبل تعيد فتح متاجرها في الإمارات اليوم

وكالات / سما /

كشف متحدث باسم شركة "آبل" عن خضوع متاجرهم في الامارات لإجراءات سلامة مهمة عند فتحها اليوم الاثنين .

وقال المتحدث ، في تصريحات لـصحيفة "البيان الاقتصادي" إن شركة "آبل" ستعاود فتح متاجرها في "دبي مول" و"مول الإمارات" في دبي، وياس مول في أبوظبي، وذلك اعتباراً من يوم غد الاثنين، من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى السابعة والنصف مساء.

وأضاف "نحن متحمسون لبدء الترحيب بالزوار في بعض متاجرنا الإماراتية يوم الاثنين، لقد افتقدنا عملاءنا ونتطلع إلى تقديم دعمنا سواء كان ذلك لاختيار منتج جديد أو الحصول على مساعدة بشأن منتج يمتلكه بالفعل خصوصاً مع استمرار العمل والتعلم من المنزل بالنسبة للبعض".

وأشار إلى أن متاجرهم التي أعيد فتحها حديثًا ستخضع لإجراءات سلامة مهمة، بما في ذلك فحص درجات حرارة الموظفين والعملاء والتباعد الاجتماعي وتغطية الوجه لضمان استمرار العملاء والموظفين في الحفاظ على صحتهم.

وأفاد المتحدث بمراقبة عدد الزوار في المتاجر لأنه سيسمح لعدد محدود من الزوار بزيارتها في وقت واحد، لذلك قد يكون هناك تأخير بسيط قبل الدخول للمتجر ، مشيرا إلى أنه قبل السماح بدخول المتجر، سيقوم موظف من آبل بطرح بعض الأسئلة الصحية على العملاء مع ضرورة ارتداء كمامة قبل الدخول والحفاظ على مسافة مترين من التباعد الاجتماعي، فيما ستتوقف اجتماعات العمل حتى إشعار آخر.

وكانت "آبل" من أولى الشركات التي أغلقت متاجرها في الصين ومن ثم في العالم أجمع، فيما عادت الشركة منتصف أيار/مايو الماضي لفتح 100 من إجمالي متاجرها حول العالم وعددها 500 متجر بعد تطبيق التباعد الاجتماعي وتوسيع نطاق إجراءات الصحة والسلامة داخل متاجرها وتوسيع نطاقها.