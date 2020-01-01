الوزير القدومي: ستاد القدس الدولي سيكتسي العشب الأخضر خلال فترة قريبة

القدس المحتلة / سما /

استقبل الوزير عصام القدومي أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مكتبه أمس وفد نادي شباب العيزرية والذي ترأسه عضو اللجنة التنفيذية ورئيس دائرة القدس بمنظمة التحرير الفلسطينية الوزير عدنان الحسيني حيث ضم الوفد كل من : معتصم أبو غربية مدير عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وجمال بصة أمين سر حركة فتح في العيزرية، و خليل أبو الريش رئيس اللجنة الشبابية في بلدية العيزرية، إضافة إلى رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي شباب العيزرية.

حيث رحب الوزير القدومي بالوفد الزائر ناقلا لهم تحيات اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة... مبديا سعادته من تمكن نادي شباب العيزرية من إنجاز البنية التحتية الخاصة بمشروع ستاد القدس الدولي ومشيدا بكل الأطراف التي شاركت في هذا المشروع، واعدآ بأن يتم تسليم العشب الخاص بالملعب خلال الأيام القليلة القادمة ومباشرة تجهيز الملعب في الفترة القريبة القادمة.

من جانبه استهل رئيس الوفد عدنان الحسيني بداية اللقاء بشكر الوزير لحسن استقباله مشيدا بدعمه المتواصل للأندية المقدسية بشكل عام واهتمامه في ستاد القدس الدولي بشكل خاص مثمنا حرص الوزير القدومي واهتمامه بقطاع الشباب والبنية التحتية في القطاع الرياضي.

فيما قدم جمال بصة أمين سر حركة فتح في العيزرية شكره لجميع الأطراف التي تعمل في إنجاز هذا المشروع الحيوي في المنطقة مبديا استعداد حركة فتح للتعاون مع كافة الأطراف لإنجاز ستاد القدس الدولي.

في حين أبدى خليل أبو الريش رئيس اللجنة الشبابية في بلدية العيزرية استعداد البلدية للتعاون مع النادي والمجلس الأعلى للشباب والرياضه وتسهيل جميع الإجراءات التي من شأنها إنجاز هذا المشروع بنجاح واستقبال العشب . وفي كلمة نادي شباب العيزرية قدم رئيس النادي عطا جبر الشكر للوزير عصام القدومي على حسن استقباله وإهتمامه بإنجاز مشروع ستاد القدس الدولي.

إضافة إلى شكر الوزير عدنان الحسيني على ما ترتيب هذا اللقاء ووقوفه دائما في دعم ومساندة النادي.

وفي نهاية اللقاء قام الوفد بتكريم الوزير عصام القدومي بدرع تذكارية شاكرين له حسن استقباله وتعاونه