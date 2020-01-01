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القواسمي يحصل على المركز السابع ببطولة فلسطين ويشارك ببطولة العرب

الإثنين 08 يونيو 2020 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي يحصل على المركز السابع ببطولة فلسطين ويشارك ببطولة العرب


رام الله / سما /

انهى المدرب جهاد القواسمي عددا من البطولات ودورات التحكيم والتدريب في الكيك بوكسينغ والتايكواندو المقامة الكترونيا "عن بعد" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انه في ظل هذه الظروف خلال جائحة كورونا وتوقف الاندية عن العمل والتدريب قررت عدد من الاتحادات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينغ برئاسة الماستر سمير عثامنة اطلاق مجموعة من الانشطة الكترونيا عبر تسجيلات الفيديو وذلك لتنشيط الاعبين والمدربين وتشجيعهم على الاستمرار بتدريب ومن ضمن هذه النشاطات شارك القواسمي في بطولة فلسطين الاستعراضية للشادو كيك بوكسينغ بمشاركة210 لاعبين من كافة الفئات العمرية وحصل على المركز السابع بعد خوضه نهائيات البطولة مع ما يقارب 60 لاعب في فئته حيث ان الشادو كيك بوكسينغ هو قتال تخيلي مع خصم افتراضي وهو يعتبر من التمارين المهمة برياضة الكيك بوكسينغ لما له من اهمية في تحسين المهارات والسرعة وسرعة ردة الفعل والتركيز عند اللاعب .

وشارك القواسمي ايضا في بطولة العرب للشادو كيك بوكسينغ والتي نظمها الاتحاد العربي للكيك بوكسينغ بمشاركة 593 لاعبا من 15 دولة عربية بالاضافة انه شارك في دورة التحكيم الوطنية التنشيطية للكيك بوكسينغ التي اقيمت عبر تقنية "الزووم" حيث قام عدد من الحكام الدوليين الفلسطينيين بشرح قانون التحكيم في المباريات والمعتمد من الاتحاد الدولي (الواكو (وكيفية احتساب النقاط والانذارات بمشاركة ما يقارب ال 40 حكم من الداخل والشتات ، واخيرا اختتم القواسمي هذه المشاركات في بطولة فلسطين الدولية للقتال الهوائي في التايكواندو التي نظمها الاتحاد الفلسطيني للتايكواندو بمشاركة 23 دولة عربية واجنبية.

كما ان القواسمي من المدربين الجدد الذي يسعى لتطوير نفسة كمدرب للكيك بوكسينغ والتايكواندو اضافة الى انه ينوي دراسة عدد من التخصصات الرياضية كاللياقة البدنية والتدريب الشخصي المقامة في كليات التربية الرياضية المختلفة املا ان يكون مدربا دوليا متميز بالمستقبل القريب.

#جهاد القواسمي #شادو كيك بوكسينغ

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