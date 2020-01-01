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إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

الإثنين 08 يونيو 2020 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي


وكالات / سما /

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى في إنجلترا "التشامبيون شيب" في بيان رسمي الأحد، عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب بيان الرابطة، فقد أثبتت نتيجة الاختبارات التي أجريت على مدار 4 أيام، بدءا من 3 وحتى 6 يونيو الجاري لـ1179 لاعبا وموظفا وجود اختبارين إيجابيين في فريقين مختلفين.

وكانت المرحلة الماضية من الاختبارات، التي أجريت لـ1094 لاعبا وموظفا، قد أسفرت عن 9 عينات إيجابية من 6 فرق.

من جهة أخرى، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" في وقت سابق أن نتائج اختبارات المرحلة الأخيرة من الكشف عن فيروس كورونا التي أجريت على 1195 لاعبا وموظفا في الرابطة جاءت سلبية.

#الدوري الإنجليزي #كورونا #فيروس كورونا

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