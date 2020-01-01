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حلم زيدان الهجومي في ريال مدريد يتحقق وجاهز للتنفيذ

الإثنين 08 يونيو 2020 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حلم زيدان الهجومي في ريال مدريد يتحقق وجاهز للتنفيذ


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن حلم زين الدين زيدان الهجومي في ريال مدريد تحقق بعد فترة طويلة، والذي يتمثل بالاعتماد على الثلاثي إدين هازارد وماركو أسينسيو وكريم بنزيما.

ويستعد ريال مدريد لاستئناف الموسم بعد الإعلان بشكل رسمي عن عودة بطولة الدوري الإسباني في 11 من شهر يونيو الجاري، وسيخوض الفريق الملكي مباراته الأولى بعد التوقف ضد إيبار يوم الأحد الموافق 14 من نفس الشهر.

وسمحت فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا أن يستعيد زيدان لاعبيه المصابين، والذين كانوا فاقدي الأمل بالمشاركة مع الفريق هذا الموسم، على رأسهم ماركو أسينسيو الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي قبل انطلاق الموسم، وإدين هازارد الذي تعرض لإصابة جديدة في شهر فبراير الماضي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه لأول مرة يكون أمام زيدان فرصة للاعتماد على الثلاثي المفضل لديه في خط الهجوم، حيث حرمته الإصابة من الاعتماد على أسينسيو طوال الموسم، كذلك عصفت الإصابات بالنجم البلجيكي وغاب عن معظم المباريات، ولم يكن متاحاً سوى كريم بنزيما الذي اعتمد عليه في معظم المباريات.

وأضاف التقرير أن زيدان كشف عن تفضيله هذا الثلاثي في الجولة التحضيرية خلال الصيف الماضي قبل انطلاق الموسم، وذلك عندما اعتمد على بنزيما وهازارد وأسينسيو في خط الهجوم خلال مباراة بايرن ميونخ الودية، وانتصر الفريق حينها بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وانتظر زيدان لـ10 أشهر ونصف تقريباً حتى يكون هذا الثلاثي متاحاً مرة أخرى، وهو يخطط الآن للاعتماد عليه بشكل أساسي في جميع المباريات المهمة والصعبة.

#زين الدين زيدان #ريال مدريد #الهجوم #هازارد

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