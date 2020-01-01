وزيرة الصحة : 87 إصابة "نشطة" بفيروس "كورونا" في فلسطين

رام الله / سما /

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن عدد الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، يبلغ 87، بنسبة 13.3% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا بلغ 651، بينها 319 في محافظة القدس، و262 في باقي المحافظات الشمالية، و70 في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 559 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ جديدة في بيت أولا بالخليل، اليوم، بنسبة 85.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وبينت انه جرى خلال الـ24 ساعة الماضية إدخال 125 حالة إلى الحجر الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين حالياً في الحجر المنزلي 2382 مواطناً ومواطنة.