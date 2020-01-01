ديلي ألي يعترف بسوء مستوى توتنهام

وكالات / سما /

اعترف ديلي ألي، لاعب خط وسط فريق توتنهام هوتسبير، أن السبيرز لم يكن جيدًا بشكل كاف، قبل إيقاف الدوري الإنجليزي الممتاز.

السبيرز ودع بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته أمام لايبزيج الألماني ونوروريتش سيتي على التوالي، قبل إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ديلي ألي في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “نحن متحمسون لأنها كانت استراحة غير متوقعة، بعد أن قطع الموسم منتصف الطريق”.

وأضاف: “من وجهة نظر توتنهام، لم نكن نقوم بعمل جيد بما فيه الكفاية قبل التوقف ونعلم ذلك، لكننا جميعًا عدنا إلى التدريبات في حالة جوع ونريد التحسن، الجميع متحمسون”.

ويستقبل توتنهام نظيره مانشستر يونايتد في الجولة الـ30 من عمر بطولة البريميرليج يوم 19 يونيو الجاري، بعد استئتاف المسابقة لأول مرة منذ شهر مارس الماضي.

جدير بالذكر أن اللفريق اللندني يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 41 نقطة، بفارق سبع نقاط عن تشيلسي صاحب المرتبة الرابعة، في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.