جوندوجان: جوارديولا وكلوب هما الأفضل في العالم

وكالات / سما /

عبر إيلكاي جوندوجان، نجم مانشستر سيتي، عن رأيه بأن مُدربه في فريقه الحالي بيب جوارديولا، ومُدربه السابق في دورتموند يورجن كلوب، المُدير الفني الحالي لفريق ليفربول، هما الأفضل في العالم.

وقال جوندوجان، في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور الإنجليزية، :”يورجن كلوب وبيب جوارديولا هما المُعلمين الأفضل في العالم”.

وتابع حديثه قائلاً :”مرت أربعة أعوام منذ توليه مسئولية تدريب ليفربول، هو مُعلم أنه أحبه كثيراً، كلوب يصنع روح فريق رائعة، ويُحفز اللاعبين بشكلٍ مُذهل”.

وانتقل جوندوجان للحديث عن جوارديولا، وقال:”بيب في مستوى تكتيكي عالٍ، هو مُعلم يُريد أن يعرف كل تفاصيل المُباراة، لم أرى مُعلماً يُطور نفسه تكتيكياً”.

وأضاف اللاعب الألماني لحديثه قائلاً :”أسلوبيهما مُختلفان، ولكن كلاهما ناجح للغاية، على الرغم من كونهما مُختلفين، إلا أنهما أفضل مُعلمين هذه الأيام”.

ويستعد جوندوجان مع زملائه لعودة الدوري الإنجليزي المُقررة في 17 يونيو الجاري، ويقترب المُنافس ليفربول من حسم اللقب حيث لايحتاج سوى لست نقاط لتأكيد فوزه باللقب الغائب عن خزائنه منذ عقود.