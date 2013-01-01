نيمار لزملائه: أريد الذهاب إلى برشلونة

وكالات / سما /

واصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إرسال الإشارات إلى ناديه السابق برشلونة، وذلك رغم أن فريقه الفرنسي لن يسمح له بالرحيل إلا إذا وصله عرض مالي ضخم يصل إلى 180 مليون يورو.

وكان نيمار قد ارتدى قميص برشلونة من 2013 وحتى 2017، وفاز معه بالعديد من الألقاب، قبل أن ينتقل إلى الفريق الباريسي، عبر تفعيل الشرط الجزائي في عقده (222 مليون يورو).

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن رغبة نيمار دا سيلفا بالرحيل عن باريس سان جيرمان لم تتغير، رغم كل الضغوطات التي تمارسها عليه إدارة الفريق الفرنسي، وخصوصاً المدير الرياضي ليوناردو.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن نيمار دا سيلفا وصل به الحال إلى إبلاغ زملائه في باريس سان جيرمان برغبة في الرحيل إلى العملاق الكتالوني تحديداً، حيث قال لهم: “أريد الذهاب إلى برشلونة”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن نيمار دا سيلفا يأمل في أن يوافق باريس سان جيرمان على طاولة المفاوضات مع برشلونة، رغم صعوبة إغلاق العملية بسبب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبارسا، شأنه شأن باقي كبار أوروبا.

وكان نيمار قد غازل برشلونة قبل أيام، عندما نشر مقطع فيديو لهدف قديم له مع البارسا ضد فياريال، حيث مزجه بجزء من فيلم “أليس في بلاد العجائب”.